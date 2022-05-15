Кулеба відповів на «нервову реакцію» Лаврова по Кримській платформі

11:16 13 серпня Київ, Україна

Цілком очевидно, що спільний протест десятків країн-учасників саміту Кримської платформи проти російської окупації Криму дуже «нервує» Кремль. Це підтвердило висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У властивій йому хамовитій манері Лавров сказав: "Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, 13 серпня, відповів на заяву російського колеги, який назвав Кримську платформу "шабашем".

Зокрема, Кулеба зазначив, що вчорашній візит Лаврова в анексований Крим був незаконним.

"Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як говорив Магатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім над вами сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте", - сказав він.

Кулеба вважає, що Росія пройшла перші дві стадії і знаходиться на третій.

"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги і деокупація Криму", - зазначив він.

Також глава МЗС повідомив, що участь у Кримській платформі вже підтвердили 40 країн.

Нагадаємо, напередодні Україна направила до Гааги нове повідомлення по Криму. У Міжнародний кримінальний суд направили інформаційне повідомлення про військові злочини проти культурної спадщини в анексованому Криму.