Кулеба відповів на «нервову реакцію» Лаврова по Кримській платформі

Цілком очевидно, що спільний протест десятків країн-учасників саміту Кримської платформи проти російської окупації Криму дуже «нервує» Кремль. Це підтвердило висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У властивій йому хамовитій манері Лавров сказав: "Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, 13 серпня, відповів на заяву російського колеги, який назвав Кримську платформу "шабашем".
Зокрема, Кулеба зазначив, що вчорашній візит Лаврова в анексований Крим був незаконним.
Кулеба вважає, що Росія пройшла перші дві стадії і знаходиться на третій.
Також глава МЗС повідомив, що участь у Кримській платформі вже підтвердили 40 країн.
Нагадаємо, напередодні Україна направила до Гааги нове повідомлення по Криму. У Міжнародний кримінальний суд направили інформаційне повідомлення про військові злочини проти культурної спадщини в анексованому Криму.
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