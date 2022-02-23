Кулеба: МЗС закликає до мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху

12:44 30 вересень Київ, Україна

Сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України виступає за мирне врегулювання конфлікту та закликає сторони, що конфліктують в Нагірному Карабаху, не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.



"На нашу думку, зараз на Кавказі головне - це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції... Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав він.