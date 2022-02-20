Кубраков: небо України відкрите для іноземних держав і приватних компаній

Повітряний простір України відкритий для іноземних держав і приватних компаній.

"Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів і авіації. Першочергове завдання - оперативна організація всіх заходів відповідно до міжнародного і національного законодавства. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам і приватним компаніям в процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір", - прокоментував Кубраков.