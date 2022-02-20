Кубраков: небо України відкрите для іноземних держав і приватних компаній

Повітряний простір України відкритий для іноземних держав і приватних компаній.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Олександра Кубракова у вівторок.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Відзначимо, що польоти над Білоруссю зупинили німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландська KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Великобританія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли. Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли два громадянина Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримана дівчина Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що отримали електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має ніякого відношення до інциденту з літаком Ryanair.
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