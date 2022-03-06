Хто і де в Україні може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

11:03 07 червень Київ, Україна

На Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть розраховувати українці, які зробили щеплення двома дозами ковід-вакцини, отримати його можна у сімейного лікаря або в медцентрі, який контактує з електронною системою МОЗ.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.



Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема, у сімейного лікаря, для пред'явлення при необхідності при перетині державного кордону.



У МОЗ зазначили, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію для багатодозних вакцин видається тільки після отримання останньої дози.



У разі отримання свідоцтва не відразу після вакцинації, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на підставі даних про щеплення, внесених в електронну систему охорони здоров'я.



Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою. Може містити персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латиницею може записуватися так само як в закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації і т.д.).



При необхідності і за запитом людини заклад може надрукувати і оформити його відповідно до міжнародних вимог.



Також міжнародне свідоцтво обов'язково повинно мати офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Повинно бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.



Крім того, воно буде дійсним, тільки якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

"Якщо у людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення від COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською і/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення. Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" або "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - підкреслили в пресслужбі МОЗ.

Україна на сьогодні використовує три COVID-вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників і CoronaVac від Sinovac Biotech. Всі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я на екстрене використання.