КСУ розгляне справу про зелені тарифи в закритому форматі і без залучення постраждалих від заборгованостей інвесторів.
Про це в ході пресконференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тимур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів в КСУ за поданням 47 народних депутатів.
Про це в ході пресконференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тимур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів в КСУ за поданням 47 народних депутатів.
За його словами, суд вирішив розглядати справу в письмовому та закритому режимі, хоча навіть в карантинних умовах міг би це якісно робити в режимі онлайн із залученням усіх сторін.
Разом з тим він підкреслив, що інвестори все ж розраховують на прийняття до уваги судом позиції інвесторів і асоціацій відновлюваної енергетики для більш ґрунтовного і збалансованого розгляду справи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі