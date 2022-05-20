20:10 17 грудня Київ, Україна





Про це в ході пресконференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тимур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів в КСУ за поданням 47 народних депутатів. КСУ розгляне справу про зелені тарифи в закритому форматі і без залучення постраждалих від заборгованостей інвесторів.Про це в ході пресконференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тимур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів в КСУ за поданням 47 народних депутатів.

"Суд прийняв рішення розглядати справу без залучення зацікавлених сторін, це теж нас трохи засмучує, оскільки справа дуже складна, і активна участь представників асоціацій могла б допомогти суддям розібратися в цій справі", - заявив Бондарєв, додавши, що подання 47 народних депутатів є безпідставним.

За його словами, суд вирішив розглядати справу в письмовому та закритому режимі, хоча навіть в карантинних умовах міг би це якісно робити в режимі онлайн із залученням усіх сторін.

"Ще раз акцентую увагу на тому, що справа є дуже складною. Саме в інтересах суду, щоб підтвердити свою неупередженість отримати прямі пояснення, задати питання представникам індустрії. Ми такої можливості не отримали", - сказав Бондарєв.

"Тим більше суд дивно сказав, що додаткових матеріалів і додаткової інформації нібито немає. Хоча асоціації провели божевільну роботу, щоб допомогти розібратися, надали всі пояснення необхідні, аргументацію, чому вимоги безпідставні, і ми не розуміємо, чи будуть вони прийняті до уваги і яким чином вони будуть розглянуті", - зазначив адвокат.

Разом з тим він підкреслив, що інвестори все ж розраховують на прийняття до уваги судом позиції інвесторів і асоціацій відновлюваної енергетики для більш ґрунтовного і збалансованого розгляду справи.