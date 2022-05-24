Крим став мілітаризованим півостровом і виглядає як авіаносець РФ

Сьогодні на сайті глави держави було опубліковано інтерв'ю президента з українськими журналістами з Криму. Питання журналістів стосувалися, природно, проблем Криму і роботи Кримської платформи.
Ініціатива Кримська платформа буде охоплювати всі найважливіші проблеми півострова, насамперед гуманітарні та питання безпеки, - заявив президент.
Як зазначив Зеленський, ідеологія Кримської платформи полягає в тому, щоб кожну тему робити гострою та актуальною не тільки в українському суспільстві, а й на світовому рівні. Зокрема, порушені питання мілітаризації Криму в цілому.
"Поки Крим виглядає як авіаносець. Поки це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це як авіаносець Російської Федерації з щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної... Що можна зробити? Треба щодня бити в дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвону. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити і хто це буде робити щодня, крім повідомлень в Фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", - заявив президент.
За його словами, на саміт Кримської платформи прибуде близько 40 іноземних делегацій.
"На сьогодні Кримська платформа - це перший єдиний інституційний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи", - повідомив глава держави.
Володимир Зеленський вважає, що стосовно Росії повинна тривати санкційна політика, поки не буде відбуватися деокупація українських територій.
"В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Великобританія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ і тимчасових чиновників в Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними працюємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така санкційна політика дієва", - підкреслив президент.
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