Крим став мілітаризованим півостровом і виглядає як авіаносець РФ

10:50 19 серпня Киев, Украина

Сьогодні на сайті глави держави було опубліковано інтерв'ю президента з українськими журналістами з Криму. Питання журналістів стосувалися, природно, проблем Криму і роботи Кримської платформи.

Ініціатива Кримська платформа буде охоплювати всі найважливіші проблеми півострова, насамперед гуманітарні та питання безпеки, - заявив президент.

Як зазначив Зеленський, ідеологія Кримської платформи полягає в тому, щоб кожну тему робити гострою та актуальною не тільки в українському суспільстві, а й на світовому рівні. Зокрема, порушені питання мілітаризації Криму в цілому.

"Поки Крим виглядає як авіаносець. Поки це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це як авіаносець Російської Федерації з щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної... Що можна зробити? Треба щодня бити в дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвону. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити і хто це буде робити щодня, крім повідомлень в Фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", - заявив президент.

За його словами, на саміт Кримської платформи прибуде близько 40 іноземних делегацій.

"На сьогодні Кримська платформа - це перший єдиний інституційний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи", - повідомив глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що стосовно Росії повинна тривати санкційна політика, поки не буде відбуватися деокупація українських територій.