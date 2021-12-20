Найбільші антипутінські акції на Далекому Сході

Пройшли наймасштабніші політичні акції на Далекому Сході за останнє десятиліття, під антипутінські гасла на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала.
За різними підрахунками в акціях брали участь від 5 до 35 тисяч осіб, що є найбільшою політичною акцією на Далекому Сході за останнє десятиліття.
Відзначається, що силового розгону мітингу і затримань на ході не було.
Як прокоментував один з учасників акції, «хабаровчане сьогодні більше не стали терпіти путінський свавілля, вони вийшли за свого народного губернатора Фургала, за відставку Путіна, за свободу Росії».
Як повідомлялося, напередодні, 10 липня, Басманний районний суд Москви заарештував губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала, якого підозрюють у замахах і організації вбивств кількох підприємців в 2004-2005 роках.
Сам Фургала себе винним не визнає.
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