Найбільші антипутінські акції на Далекому Сході

16:18 11 липень Київ, Україна

Пройшли наймасштабніші політичні акції на Далекому Сході за останнє десятиліття, під антипутінські гасла на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала.

«У Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Бікин, Ельбане, Сонячному і інших містах краю пройшли акції на підтримку глави регіону під антипутінськими гаслами. Перед будівлею крайового уряду люди скандували: «Це наш край!», «Москва, ганьба!», «Свободу Фургалу!», «Путін - ОПГ!», «Москва - йди!», - йдеться в повідомленні.

За різними підрахунками в акціях брали участь від 5 до 35 тисяч осіб, що є найбільшою політичною акцією на Далекому Сході за останнє десятиліття.



Відзначається, що силового розгону мітингу і затримань на ході не було.



Як прокоментував один з учасників акції, «хабаровчане сьогодні більше не стали терпіти путінський свавілля, вони вийшли за свого народного губернатора Фургала, за відставку Путіна, за свободу Росії».



Як повідомлялося, напередодні, 10 липня, Басманний районний суд Москви заарештував губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала, якого підозрюють у замахах і організації вбивств кількох підприємців в 2004-2005 роках.



Сам Фургала себе винним не визнає.