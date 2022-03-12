Криворізький залізорудний комбінат подав до суду на гірників за страйк

Більше як 40 днів тривав підземний протест шахтарів у Кривому Розі. Але результат страйку виявився більш ніж несподіваним. За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, на виході з шахт їм вручили повістки в суд. Судовий позов проти страйкарів подала адміністрація Криворізького залізорудного комбінату.
Самі гірники заявляють, що не можуть зрозуміти дій керівництва. У меморандумі, який вони підписали, говорилося, що комбінат не має претензій до учасників страйків.
Як повідомила друкарка підйому на шахті Жовтнева Майя Чабан, напередодні шахтарі прийшли до згоди з керівництвом комбінату, що заробітну плату піднімуть з вересня на 10% і з жовтня ще на 10%. Тим, хто під землею, в загальному, на 21%, а тим, хто на поверхні - на 38%.
Нагадаємо, 3 вересня 12 гірників шахти Жовтнева оголосили підземний протест, відмовившись підніматися нагору після закінчення зміни. Пізніше аналогічним чином вчинили працівники інших шахт підприємства. Кількість протестувальників обчислювалася сотнями.
Напередодні протест припинили останні два десятки гірників, що знаходилися під землею 43 дні.
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