Криворізький залізорудний комбінат подав до суду на гірників за страйк

07:50 18 жовтня Київ, Україна

Більше як 40 днів тривав підземний протест шахтарів у Кривому Розі. Але результат страйку виявився більш ніж несподіваним. За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, на виході з шахт їм вручили повістки в суд. Судовий позов проти страйкарів подала адміністрація Криворізького залізорудного комбінату.

"Якщо адміністрація КЗРК вирішила покарати всіх 417 працівників шахт Жовтнева, Родіна, Гвардійська, Тернівська, які наважилися не погоджуватися з жахливими умовами праці, та вчинити над ними розправу через суд - то ми готуємо позовну заяву в суд про неналежні умови праці, про порушення трудового законодавства на підприємстві. У суддів буде дилема - кого насправді необхідно судити і засуджувати", - написав він.

Самі гірники заявляють, що не можуть зрозуміти дій керівництва. У меморандумі, який вони підписали, говорилося, що комбінат не має претензій до учасників страйків.

Як повідомила друкарка підйому на шахті Жовтнева Майя Чабан, напередодні шахтарі прийшли до згоди з керівництвом комбінату, що заробітну плату піднімуть з вересня на 10% і з жовтня ще на 10%. Тим, хто під землею, в загальному, на 21%, а тим, хто на поверхні - на 38%.

"Шахтарі погодилися припинити страйк за умови, що їх не будуть переслідувати і притягати до адміністративної або кримінальної відповідальності. Але за підсумком, на страйкарів комбінат подав до суду. Мені вручили повістку прямо на роботі. Засідання відбудеться шостого листопада", - говорить Чабан.

Нагадаємо, 3 вересня 12 гірників шахти Жовтнева оголосили підземний протест, відмовившись підніматися нагору після закінчення зміни. Пізніше аналогічним чином вчинили працівники інших шахт підприємства. Кількість протестувальників обчислювалася сотнями.

Напередодні протест припинили останні два десятки гірників, що знаходилися під землею 43 дні.