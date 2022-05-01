Кривий Ріг: обвал на шахті Тернівська

Сьогодні, 3 листопада, після обвалу гірської породи на криворізькій шахті Тернівська з-під завалів був врятований один робочий. Кількість можливих жертв поки уточнюється.
Про подію в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
"З шахти Тернівська (ПАТ Криворізький залізорудний комбінат) повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалення працюють рятувальники", - написав Волинець.
Він додав, що на місці обвалення працюють рятувальники.
Про стан потерпілого поки нічого не відомо. Інформація уточнюється.
"З шахти Тернівська (ПАТ Криворізький залізорудний комбінат) повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалення працюють рятувальники", - написав Волинець.
Він додав, що на місці обвалення працюють рятувальники.
Про стан потерпілого поки нічого не відомо. Інформація уточнюється.
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