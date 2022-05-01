Кривий Ріг: обвал на шахті Тернівська

19:24 03 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 3 листопада, після обвалу гірської породи на криворізькій шахті Тернівська з-під завалів був врятований один робочий. Кількість можливих жертв поки уточнюється.

Про подію в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.



"З шахти Тернівська (ПАТ Криворізький залізорудний комбінат) повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалення працюють рятувальники", - написав Волинець.



Він додав, що на місці обвалення працюють рятувальники.



Про стан потерпілого поки нічого не відомо. Інформація уточнюється.