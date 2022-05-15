Кремль обурений пропозицією Резнікова про американську систему ППО

14:30 11 серпня Київ, Україна

Сьогодні агентство ТАСС опублікувало заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової. У своєму виступі вона з обуренням коментує слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про можливість розмістити в Україні американські війська і системи ППО.

"Це, мені здається, є доказом у даному випадку ... провокаційної політики України і в регіоні, і щодо Росії. Це є доказом намірів США щодо вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор", - сказала член МЗС РФ Марія Захарова.

Відзначимо, з такою пропозицією Резніков виступив через те, що РФ нібито має намір розмістити в анексованому Криму ядерну зброю.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав відмову України від ядерної зброї "фатальною помилкою". Нардеп вважає, що, зберігши хоча б частину ядерного потенціалу, Україна могла б зараз "шантажувати весь світ".