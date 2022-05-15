Кремль обурений пропозицією Резнікова про американську систему ППО

Сьогодні агентство ТАСС опублікувало заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової. У своєму виступі вона з обуренням коментує слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про можливість розмістити в Україні американські війська і системи ППО.
Відзначимо, з такою пропозицією Резніков виступив через те, що РФ нібито має намір розмістити в анексованому Криму ядерну зброю.
Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав відмову України від ядерної зброї "фатальною помилкою". Нардеп вважає, що, зберігши хоча б частину ядерного потенціалу, Україна могла б зараз "шантажувати весь світ".
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