Кремль засудив рішення країн не визнавати Лукашенка

Як і очікувалося, керівництво РФ з обуренням зустріло відмову багатьох країн визнати легітимність президентства Лукашенка. Як заявив сьогодні секретар президента РФ Дмитро Пєсков, така відмова визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі дестабілізує політичні відносини та є прямим порушенням міжнародного права.
Пєсков вважає, що такі рішення будуть гальмувати й ускладнювати ведення діалогу з Білоруссю.
Він зазначив, що ці рішення ніяк не вплинуть на російсько-білоруські відносини.
Нагадаємо, після інавгурації Лукашенка низка країн заявили про невизнання його легітимності, серед них й Україна. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ не визнає Лукашенка легітимним президентом.
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