Кремль засудив рішення країн не визнавати Лукашенка

Як і очікувалося, керівництво РФ з обуренням зустріло відмову багатьох країн визнати легітимність президентства Лукашенка. Як заявив сьогодні секретар президента РФ Дмитро Пєсков, така відмова визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі дестабілізує політичні відносини та є прямим порушенням міжнародного права.

"Ми, звичайно, не вітаємо подібні рішення, які були прийняті низкою європейських держав. Ми вважаємо, що ці рішення суперечать взагалі міжнародному праву, ці рішення, безумовно, не сприяють розвитку діалогу і, по суті, вони теж є таким непрямим втручанням у внутрішні справи", - заявив він.

Пєсков вважає, що такі рішення будуть гальмувати й ускладнювати ведення діалогу з Білоруссю.

Він зазначив, що ці рішення ніяк не вплинуть на російсько-білоруські відносини.

Нагадаємо, після інавгурації Лукашенка низка країн заявили про невизнання його легітимності, серед них й Україна. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ не визнає Лукашенка легітимним президентом.