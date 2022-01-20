Кремль звинуватив Захід і НАТО в розробці «Новачка»

Злодій завжди голосніше за всіх кричить «Тримай злодія!». Ця народна мудрість зрозуміла тільки росіянам. У Німеччині, наприклад, і уявити не можуть таких гучних злодіїв. А ось путінська команда взяла цей заклик на озброєння в політичних битвах.
У відповідь на звинувачення в неодноразовому використанні для усунення "неугодних" політиці Путіна людей препаратом «Новачок», РФ кричить «Тримай злодія!».
Тепер МЗС РФ звинувачує західні країни та спеціалізовані структури НАТО в причетності до створення хімречовин з групи «Новачок». Про це йдеться в офіційному коментарі відомства з приводу ситуації навколо стану здоров'я Олексія Навального.
У міністерстві відзначили, що останнім часом фіксується безліч ворожих заяв стосовно Росії на тлі випадку з Навальним. У тому числі у відомстві згадали спільну заяву глав МЗС Німеччини та Франції Хайко Мааса і Жан-Ів Ле Дріана.
Раніше, 5 вересня голова міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов відповів на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про ситуацію з Олексієм Навальним. Він підкреслив, що заяви Столтенберга про можливі наслідки отруєння Навального для Росії, а також заклики НАТО розкрити ОЗХЗ програму «Новачок» виходять за межі повноважень організацій. Він зазначив, що дії альянсу становлять загрозу для міжнародного права та безпеки світової спільноти.
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