Кремль шукає «український слід» у справі про затриманих в Мінську бойовиках

Затримання групи російських бойовиків під Мінськом оголило приховану від сторонніх очей агрессорскую політику Кремля стосовно Білорусі. Накричавшись по всіх каналах про те, що білоруська влада захопили нещасних російських «туристів», Москва змінила свою тактику.

Намагаючись виправдатися і не випустити з під контролю «братський білоруський народ», Путін став шукати винну у всьому третю сторону. Так, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев прямо заявив, що затримані в Мінську росіяни стали "жертвами афери" третьої країни, метою якої було ускладнити відносини Москви і Мінська напередодні президентських виборів.

"Сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі", - йдеться в заяві.

Дипломат зазначив, що "в обставинах, що склалися білоруські правоохоронці" прямолінійно "і жорстко відреагували на знаходження цієї групи на території республіки, не маючи всієї повноти інформації, і, на жаль, поза взаємодії з російськими колегами".

"Переконаний, що почалася процесуальна перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті російські громадяни. За задумом організаторів - "з-за кордону" - акція була покликана завдати шкоди багатогранному співпраці, особливим відносинам наших країн ", - заявляє Мезенцев.

"Справедливим і обгрунтованим" виходом з даної ситуації дипломат вважає "швидке звільнення росіян і надання їм можливості повернутися додому", говорить посол.

"Важливо відзначити, що співробітники Слідчого комітету Російської Федерації готові до взаємодії з партнерами, переконані, що в результаті такої роботи будуть представлені переконливі факти про непричетність Росії до того провокаційного спектаклю, який був розіграний за сценарієм, написаним в третій країні", - заявив посол .

Нагадаємо, напередодні затримання бойовиків обговорили президенти Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін.

Днем раніше питання про видачу "вагнеровцев" Києву Лукашенко обговорив з президентом України Володимиром Зеленським.