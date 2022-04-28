Кремль через РПЦ загострює міжконфесійні протистояння

15:46 29 липня Київ, Україна

Москва використовувала 1033 річницю Хрещення Русі - України для загострення міжконфесійного протистояння, виводячи під час пандемії тисячі людей на політичні маніфестації.

З початку війни представники УПЦ МП були інструментом в гібридній війні проти України. Під час окупації Криму проросійські священники вмовляли українських військових скласти зброю, а інакше «будуть прокляті». На сході московські попи переховували в своїх монастирях (зокрема, в Святогірській Лаврі) бойовиків і зброю.

Зараз же московські батюшки в монастирях активно поширюють російську пропаганду, поширюючи підготовлені Кремлем меседжі: «Не агресія Росії, а громадянська війна", "не окупація Криму, а «адіннарод», «зрив мобілізації, тому що «росіяни нам брати, а ворог сидить в Києві», а також дискредитуючи офіційну владу в міжнародних організаціях шляхом поширення наклепу на дії України.

Мета діяльності розгалуженої Всеукраїнської розвідувально-диверсійної структури (УПЦ МП, що має 7 єпархій в Україні) - захоплення південного сходу України.

Відомо, що в кожній області РПЦ має потужне лобі в органах місцевого самоврядування, а при кожній з єпархій - бойові угруповання, які камуфлюються під громадські організації та надають силову підтримку російській церкві.

У зоні найбільшої небезпеки відразу 3 українські області, які межують з окупованими територіями - Харківська, Запорізька та Дніпропетровська.

Так, силову підтримку Харківській єпархії УПЦ МП надавав Бійцівський клуб «Оплот», який з початку війни організувався в однойменний батальйон (структурний підрозділ армії терористів «ДНР»). І незважаючи на те, що «Оплоту» в Харкові давно немає, залишилися проросійські організації, всілякі союзи радянських офіцерів, чию діяльність координує місцева єпархія УПЦ.

У Запоріжжі антиукраїнську діяльність проводить місцева єпархія РПЦ і її владика Лука, виголосивший анафему настоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію, що зробив інформаційну атаку на Вселенського Патріарха Варфоломія, назвавши його «апостолом сатани і вірнопідданим диявола».

Крім того, в Запоріжжі діє проросійська навколоцерковна організація «Радомир» - «бойове крило» Запорізької єпархії УПЦ МП, яке координує безпосередньо митрополит Лука.

З урахуванням амбіцій РФ отримати сухопутний прохід до Криму, а це Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Херсонщина, існує загроза створення «ЗНР».

У Дніпрі клірики Московського патріархату так само виступали проти Євромайдану, координували роботу проросійських організацій і силової структури «Катеринославського козацького округу». Але в 2015 році місто очолив представник проукраїнського «Блоку Петра Порошенка» Борис Філатов, який виявився давнім парафіянином московського патріархату, з відзнакою від самого Патріарха Кирила, яку він отримав в 2010 році.

Зараз Російська православна церква в Дніпрі має потужні позиції, як і 10 років тому, а проросійські організації та козачки з «Катеринославської козацької округи», що мають потужного партнера - охоронну компанію «Леон» (власник - депутат обласної ради від ОПЗЖ і давній бізнес-партнер самого Філатова і Геннадія Корбана Михайло Кошляк), зачаїлися.

Таким чином, кожен з 3 регіонів може стати плацдармом для повторення подій 2014 року, оскільки Російська православна церква в Україні - єдина дієва структура для Москви, яка залишилася після початку російсько-української війни.