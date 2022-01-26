Кравчук: приїзд Блінкена до Києва був сигналом США для Росії

18:37 07 травень Київ, Україна

Головним завданням приїзду держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну була демонстрація Російській Федерації того, що вона не може безкарно здійснювати агресію і продовжувати породжувати війни.



Про це заявив перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Про це заявив перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 7 травня.

"Я в свій час багато робив візитів, і коли готується такий візит, то приїжджає передова група готувати візит. Не може бути в передовій групі друга, по суті, особа держави, держсекретар США. Це не є головним завданням візиту Блінкена в Україну. Головне завдання - продемонструвати, що Росія не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, а бути загрозою для всього європейського демократичного і цивілізованого світу, породжувати війни", - зазначив він.

Кравчук підкреслив, що "Блінкен здійснив такий повномасштабний візит вперше за свою каденцію, і зробив його в Україну, тим самим підкресливши, що Україна займає важливе місце в демократичному світі".

"До цього були різні зустрічі, на рівні міністрів закордонних справ "Сімки", НАТО, з міністром оборони США. Всі вони продемонстрували єдину позицію, а саме - українські суверенітет і незалежність будуть підтримуватися і захищатися. І це сигнал для Росії, це головне", - сказав перший президент.

За його словами, Європа і США "не можуть просто так легко дозволити Росії розправлятися з Україною", оскільки для них захист України - "принципове питання, це захист цивілізованого світу".