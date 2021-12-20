Кравчук: Донбасу дати статус вільної економічної зони

Як відомо, нещодавно українську делегацію в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі очолив Леонід Кравчук, змінивши на цій посаді Леоніда Кучму. Приступивши до виконання обов'язків, Кравчук вніс несподівану пропозицію про те, щоб Донецькій та Луганській областях надати статус вільних економічних зон.

Підтвердив, що така пропозиція пролунала - донеччанин в ТКГ Сергій Гармаш. Однак приводити його деталі він не став.

Також, Кравчук запропонував більш активно інформувати громадськість про переговорний процес в Мінській контактній групі. Він переконаний, що українське суспільство має "більше знати і розуміти, що відбувається на мінських переговорах".

Повідомляється, що українська делегація повинна зібратися на ще одну зустріч перед наступним засіданням ТКГ, запланованим на 18-19 серпня.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не зашкодить Україні і не підпише жоден документ, який буде йти врозріз з інтересами держави.