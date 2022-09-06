Ковід-вакцину виробництва AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні

13:28 16 лютого Київ, Україна

15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України надійшла заявка про держреєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти коронавірусу під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ МОЗ.



У той же день Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і дала "зелене світло" на використання цієї вакцини в усьому світі в рамках ініціативи COVAX. Вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування в Великобританії, Європейському Союзі та Індії.



У ЦГЗ нагадали, що 29 січня 2021 р. президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні і скорочує її до п'яти днів.



Нагадуємо, Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca в розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз в I-II кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну в лютому 2021 року.



Україна уклала контракти на поставку 12 млн доз вакцини від COVID-19, розробленої за участю компаній AstraZeneca (Великобританія-Швеція) і NovaVax (США) і які виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).



Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.