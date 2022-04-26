Коронавірус в Україні: заразилися 213 осіб, вилікувалися - 170

Вчора, у неділю, в Україні інфікувалися коронавірусом 213 осіб, серед них 11 дітей.
Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, за добу в Україні було госпіталізовано 256 осіб; летальних випадків - 2; одужали - 170 осіб. За добу протестували методом ПЛР - 7562 особи, методом ІФА - 1905 осіб, експрес-тестами - 6328 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 248 663 особи; одужали - 2 184 365 осіб; летальних випадків - 52 849; проведення ПЛР-тестів - 11 278 944.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 71 випадок;
Вінницька область - 14 випадків;
Волинська область - 2 випадки;
Дніпропетровська область - 6 випадків;
Донецька область - 8 випадків;
Житомирська область - 17 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 8 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 2 випадки;
Львівська область - 8 випадків;
Миколаївська область - 3 випадки;
Одеська область - 33 випадки;
Рівненська область - 3 випадки;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 7 випадків;
Харківська область - 12 випадків;
Херсонська область - 3 випадки;
Черкаська область - 1 випадок;
Чернівецька область - 3 випадки.
Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, за добу в Україні було госпіталізовано 256 осіб; летальних випадків - 2; одужали - 170 осіб. За добу протестували методом ПЛР - 7562 особи, методом ІФА - 1905 осіб, експрес-тестами - 6328 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 248 663 особи; одужали - 2 184 365 осіб; летальних випадків - 52 849; проведення ПЛР-тестів - 11 278 944.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 71 випадок;
Вінницька область - 14 випадків;
Волинська область - 2 випадки;
Дніпропетровська область - 6 випадків;
Донецька область - 8 випадків;
Житомирська область - 17 випадків;
Івано-Франківська область - 2 випадки;
Київська область - 8 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 2 випадки;
Львівська область - 8 випадків;
Миколаївська область - 3 випадки;
Одеська область - 33 випадки;
Рівненська область - 3 випадки;
Сумська область - 8 випадків;
Тернопільська область - 7 випадків;
Харківська область - 12 випадків;
Херсонська область - 3 випадки;
Черкаська область - 1 випадок;
Чернівецька область - 3 випадки.
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