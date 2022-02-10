Коронавірус у світі. ВООЗ вважає, що прийшов другий пік пандемії в Європі

10:53 18 вересень Київ, Україна

Ситуація у світі не втішна. За даними Університету Джонса Хопкінса, коронавірусом у світі заразилося вже 30 млн осіб, померло 944,3 тисячі. ВООЗ вважає, що Європу накриває друга хвиля пандемії.



Європа знову на піку заражуваності



Кількість нових заражень коронавірусом у Європі перевищила показник першого, березневого піка пандемії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тільки за минулий тиждень у світі було зафіксовано 300 тисяч нових випадків зараження, сказав регіональний директор ВООЗ по Європі Ханс Клюге.



В кінці березня кількість нових випадків в Європі становила 26 475.



"Перед нами розгортається дуже серйозна ситуація", - сказав Клюге.



У багатьох країнах Європи зараз відзначають найвищі за кілька останніх місяців показники заражуваності коронавірусом. За словами Клюге, зростає також і показник передачі вірусу між країнами.



"У червні кількість випадків була на нижній точці. Кількість випадків у вересні має бути для нас тривожним дзвінком", - сказав він.



Нові антирекорди захворюваності відзначені в Нідерландах. Нещодавно країна потрапила у червоний (несприятливий) список в Британії. Ті, хто прибувають звідти, повинні ізолюватися на 14 днів. Кількість нових заражень коронавірусом у Європі перевищила показник першого, березневого піка пандемії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тільки за минулий тиждень у світі було зафіксовано 300 тисяч нових випадків зараження, сказав регіональний директор ВООЗ по Європі Ханс Клюге.В кінці березня кількість нових випадків в Європі становила 26 475."Перед нами розгортається дуже серйозна ситуація", - сказав Клюге.У багатьох країнах Європи зараз відзначають найвищі за кілька останніх місяців показники заражуваності коронавірусом. За словами Клюге, зростає також і показник передачі вірусу між країнами."У червні кількість випадків була на нижній точці. Кількість випадків у вересні має бути для нас тривожним дзвінком", - сказав він.Нові антирекорди захворюваності відзначені в Нідерландах. Нещодавно країна потрапила у червоний (несприятливий) список в Британії. Ті, хто прибувають звідти, повинні ізолюватися на 14 днів.



В Іспанії студенти влаштували страйк, вимагаючи від влади більш адекватних заходів безпеки в школах і вишах. Зокрема, вони вимагають підвищити стандарти чистоти та забезпечити засобами індивідуального захисту викладачів. За останню добу в країні від коронавірусу померло 239 осіб - найбільша кількість з червня. Статистика заражуваності також різко зросла, особливо в Мадриді.



У Франції теж очікується страйк, до якого закликають профспілки. Вони вважають недостатніми заходи, що вживаються урядом для розв’язання економічних проблем. За прогнозами влади, у 2020 році роботи позбудуться в цілому 800 тис. осіб. За останню добу у Франції зафіксовано майже 10 тисяч нових випадків Covid-19.



У Німеччині кількість хворих за минулі 24 години - одна з найвищих з квітня цього року.



Нові обмеження в Британії



З п'ятниці в деяких містах на північному сході Англії вводяться додаткові заходи карантину. Жителі цих районів не зможуть спілкуватися з людьми, які не живуть з ними під одним дахом або перебувають за межами так званої соціальної бульбашки. Наприклад, такою бульбашкою вважається клас в школі, причому учні різних класів однієї й тієї ж школи вже не належать до однієї соціальної бульбашки.



Також вводяться обмеження на обслуговування в кафе та ресторанах, де їжу можна буде замовляти тільки за столом. Години роботи розважальних закладів скорочені строго до 22:00.



Лабораторії Англії не справляються з обробкою тестів на коронавірус. У перший тиждень вересня результати лише третини аналізів були отримані протягом 24 годин. При цьому в останній тиждень серпня лабораторії встигали обробити дві третини тестів, кажуть представники Національної системи охорони здоров'я (NHS) Британії.



Раніше було прийнято рішення обмежити щоденне число тестованих, але всі, хто проходив тест, отримували результати протягом доби. Однак лабораторії перестали справлятися навіть з обмеженою кількістю.



У Британії існує три способи проходження тестів, і в кожному випадку час очікування результатів помітно збільшився. Тест можна пройти:



-на спеціальних автостоянках, не виходячи з машини, за записом (час очікування зріс з 20 до 27 годин)

-в центрах тестування по запису (обробка займає в середньому 35 годин, лише один з п'яти робиться за 24 години)

-замовити набір поштою (раніше 19 годин, зараз - до 26) З п'ятниці в деяких містах на північному сході Англії вводяться додаткові заходи карантину. Жителі цих районів не зможуть спілкуватися з людьми, які не живуть з ними під одним дахом або перебувають за межами так званої соціальної бульбашки. Наприклад, такою бульбашкою вважається клас в школі, причому учні різних класів однієї й тієї ж школи вже не належать до однієї соціальної бульбашки.Також вводяться обмеження на обслуговування в кафе та ресторанах, де їжу можна буде замовляти тільки за столом. Години роботи розважальних закладів скорочені строго до 22:00.Лабораторії Англії не справляються з обробкою тестів на коронавірус. У перший тиждень вересня результати лише третини аналізів були отримані протягом 24 годин. При цьому в останній тиждень серпня лабораторії встигали обробити дві третини тестів, кажуть представники Національної системи охорони здоров'я (NHS) Британії.Раніше було прийнято рішення обмежити щоденне число тестованих, але всі, хто проходив тест, отримували результати протягом доби. Однак лабораторії перестали справлятися навіть з обмеженою кількістю.У Британії існує три способи проходження тестів, і в кожному випадку час очікування результатів помітно збільшився. Тест можна пройти:-на спеціальних автостоянках, не виходячи з машини, за записом (час очікування зріс з 20 до 27 годин)-в центрах тестування по запису (обробка займає в середньому 35 годин, лише один з п'яти робиться за 24 години)-замовити набір поштою (раніше 19 годин, зараз - до 26)



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