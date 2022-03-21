Корея допоможе Україні вирішити проблему з радіоактивним забрудненням в зоні ЧАЕС

16:42 27 жовтня Київ, Україна

Держагентство з управління ЧАЕС уклало угоду з Корейським інститутом досліджень атомної енергії з дезактивації радіоактивно забруднених матеріалів.

Про це агентство повідомило на своїй сторінці в Facebook.

Як розповів заступник технічного директора (щодо поводження з радіоактивними відходами) Олександр Скомарохов, в рамках цієї угоди представники ЧАЕС за технологіями KAERI і за узгодженими з KAERI процедурами виконають дезактивацію фрагментів бетону і металу, які мають радіоактивне забруднення широким спектром випромінювальних елементів.



Таким чином майданчик ЧАЕС є свого роду лабораторним полігоном для випробування запропонованої фахівцями KAERI технології.



Відзначається, що корейські фахівці не можуть в реальних умовах провести такі дослідження, оскільки в Кореї немає такого забруднення, як на території Чорнобильської АЕС.



ЄБРР зацікавився проєктами в зоні відчуження ЧАЕС. Організація профінансує проєкти з побудови нового безпечного конфайнмента та сховища відпрацьованого ядерного палива в регіоні.