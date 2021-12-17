Консули відвідають українських політв'язнів в РФ

09:33 03 серпень Київ, Україна

На цьому тижні відбудеться зустріч консулів з 19 українськими політв'язнями, яких утримують в СІЗО Ростова-на-Дону.

Про це повідомив генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський в неділю, 2 серпня

«Ми відвідаємо наших громадян, які Росією безпідставно звинувачуються в тероризмі, з числа алуштинською, білгородської, 2-й бахчисарайської, червоногвардійської груп Хізб ут-Тахрір. А також Олега Приходько з міста Саки, через проукраїнських поглядів якого ФСБ сфабриковано справу про підготовку теракту », - заявив Малишевський.

За словами чиновника, консули перевірять умови утримання і стан здоров'я ув'язнених, поділяться новинами з батьківщини, принесуть листи від рідних і привітають з Курбан-байрамом кримських татар.