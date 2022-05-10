Конституційний Суд України знову приступив до виконання обов'язків

12:26 08 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 8 грудня, після місячної самоізоляції Конституційний Суд України відновив свою роботу в повному обсязі. Правда, на пленарному засіданні були присутні 14 суддів з 15 зазначених.



Про це розповіли в пресслужбі КС.

"8 грудня о 10 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КС, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції України (тлумачення "гідних умов життя". - ред.)", - повідомили агентству.

Також відзначили, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КС з розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого Сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями.

"Всі засідання проводяться в закритій частині. Про результати їхнього розгляду буде поінформовано на офіційному вебсайті суду", - відзначили в пресслужбі.

У той самий час джерело в КС повідомило агентству, що з 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14.