Конституційний Суд України знову приступив до виконання обов'язків

Сьогодні, 8 грудня, після місячної самоізоляції Конституційний Суд України відновив свою роботу в повному обсязі. Правда, на пленарному засіданні були присутні 14 суддів з 15 зазначених.
Про це розповіли в пресслужбі КС.
Також відзначили, що в порядку денному вівторка заплановано проведення засідання Великої палати КС з розгляду питання про відкриття конституційного провадження за конституційним поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу, а також питання продовження терміну постанови колегіями суддів Першого і Другого Сенатів КС про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження за конституційними скаргами і поданнями.
У той самий час джерело в КС повідомило агентству, що з 15 суддів КС на пленарному засіданні у вівторок присутні 14.
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