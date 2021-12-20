Конгрес США обговорює виділення Україні $ 275 млн військової допомоги

"$ 275 млн для Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні - на $ 25 млн більше, ніж вимагалось", - йдеться в прес-релізі до документа.

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує в 2021 фінансовому році (починається в країні з 1 жовтня) виділити на військову допомогу Україні $ 275 млн. Про це йдеться в опублікованому комітетом у вівторок проект військового бюджету

Законопроекту ще належить пройти складний процес утвердження і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу. Тільки потім він надійде на підпис главі держави.

В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі $ 250 млн "на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України". При цьому Україна характеризується як "ключовий партнер" США "на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією".