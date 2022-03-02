Кінець пожежам на Луганщині: втрати і причини виникнення пожежі

10:12 08 жовтень Київ, Україна

Державна служба України з надзвичайних ситуацій доповіла про ситуацію в Луганській області: всі пожежі в природних екосистемах ліквідовані.



"На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сіверськодонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти. Основні зусилля ДСНС були спрямовані на захист населених пунктів, польового артилерійського складу Збройних сил України поблизу села Боровеньки і газорозподільної станції на околиці села Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил і авіації, не допущено поширення вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було", - йдеться в повідомленні.



За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га. Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.



Під час ліквідації лісових пожеж були виявлені тіла 11 осіб, три з яких загинули в результаті отруєння продуктами горіння, одна людина - від отриманих опіків, три - в результаті серцевих нападів, причини загибелі ще чотирьох осіб встановлюються. Постраждало 19 осіб, в тому числі три співробітники ДСНС.



Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.



У штабі ООС заявляли, що спровокували пожежу збройні формування Росії, які вели обстріл трасувальними кулями. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов'язував би пожежі з обстрілами.



Слідство розглядає чотири версії причин виникнення пожеж: обстріли з боку непідконтрольних Києву районів Луганської області; умисний підпал; самозаймання трави та лісу через погодні умови; необережне поводження з вогнем.



