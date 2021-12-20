Кондратюк назвала рішення ВР про легалізацію казино поспішним

07:14 20 липень Київ, Україна

Олена Кондратюк вважає, що приймати рішення про легалізацію грального бізнесу потрібно було після узгодження його з народом України. Віце-спікер Верховної Ради розповіла про спеціальні структури, які будуть створені для контролю над гральними закладами.

"Чого його (закон - ред.) Так швидко треба було приймати - це взагалі загадка велика ... Що стосується азартних ігор? Я не впевнена і точно думаю, що це не пов'язано з фінансуванням місцевих виборів. Тому що те, що закладено в законі про азартні ігри, до речі, тексту якого теж повністю не видно, треба буде його точно прочитати, але тим не менше там є перехідний період в два роки, коли створюється спеціальний наглядову раду, яка буде спостерігати за тим , як ведуться, і ефективно контролювати, як, наприклад, ведеться онлайн-казино, казино, які повинні відкритися, ігрові автомати, букмекерство, онлайн-покер і так далі. Тобто створюється величезна на центральному рівні структура, яка повинна стежити за цими процесами ", - заявила Кондратюк.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні. Детальніше про цей законопроект і правилах, за якими функціонуватиме гральний бізнес, можна прочитати в нашому матеріалі.