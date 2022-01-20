Командувач ООС назвав звинувачення Пушиліна провокаційним

На заяву самопроголошеного "глави ДНР" Дениса Пушиліна про те, що поблизу с.Шуми Донецької області розташовані «незаконні» інженерні споруди ВСУ, командувач Операцією об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зробив відповідну заяву. Він категорично спростував звинувачення, що не відповідають дійсності.

За словами Кравченка, він разом з керівником української сторони в СЦКК перевірив твердження Пушиліна.

"За результатами перевірки встановлено, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і тягне за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей про припинення вогню", - підкреслив командувач ООС.

За його словами, в разі відновлення обстрілу з боку незаконних збройних формувань командування ООС залишає за собою право на відповідні дії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ збирає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви Пушиліна.