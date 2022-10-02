Коли в Україні з'явиться подвійне громадянство

12:30 05 березня Київ, Україна

У МЗС України розглядають можливість дозволу українцям, які виїхали на постійне місце проживання в країну ЄС і в перспективі зможуть стати громадянами цієї країни, залишатися громадянами України і зберегти український паспорт.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в п'ятницю, 5 березня.

"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка повинна бути відображена в майбутньому в законодавстві щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством в державному житті України. Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не представляють для нас ніякої загрози, і список цих країн буде калібруватися, він буде залежати від деяких критеріїв", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що так буде можливість тримати ареал української присутності в світі, як одного цілого, і громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, в країну ЄС, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і залишитися при цьому частиною українського простору, зберегти український паспорт.

"Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих по всьому світу, ми не повинні заважати їхній інтеграції в суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми повинні, як держава, докласти всіх зусиль, щоб вони залишалися українцями, щоб вони зберігали зв'язок зі своєю батьківщиною, щоб вони були адвокатами України вже в новому для себе суспільстві", - зазначив Кулеба.

У той самий час будуть встановлені низка обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

"Я є послідовним прихильником цієї ідеї, ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення - це держава-агресор, з нею не може йти мови про будь-яке подвійне громадянство", - підкреслив Кулеба.

Раніше в Раду внесли законопроєкт, що дозволяє подвійне громадянство. Ініціатори законопроєкту хочуть не позбавляти українців громадянства своєї країни при отриманні ними другого громадянства.