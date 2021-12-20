Коли в Україні почнуть випускати свою COVID-вакцину

Вчора в прямому ефірі телеканалу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна цілком здатна відновити виробництво вітчизняних вакцин. На тлі кризового становища з розподілом COVID-вакцин в світі, це буде єдино вірним рішенням, вважає глава МОЗ.
За словами міністра, це питання обговорювалося ще до пандемії коронавірусу.
За його словами, зробити це можливо, давши держзамовлення українським фармпідприємствам і гарантувати їм, що держава буде закуповувати вакцини від кору, коклюшу, БЦЖ.
Степанов нагадав про те, що держава виділила 100 млн грн на створення біокластера, на фінансування науки в бюджеті гроші закладені.
Степанов упевнений, що якщо цим питанням займатися вже зараз, то через три роки Україна буде забезпечена власними вакцинами.
Нагадаємо, Михайло Радуцький заявив, що в Україні є потужності для виробництва COVID-вакцин.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання деяких політиків України негативно впливають на поставки вакцини з Індії.
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