Коли в Україні почнуть випускати свою COVID-вакцину

08:39 28 березень Київ, Україна

Вчора в прямому ефірі телеканалу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна цілком здатна відновити виробництво вітчизняних вакцин. На тлі кризового становища з розподілом COVID-вакцин в світі, це буде єдино вірним рішенням, вважає глава МОЗ.

За словами міністра, це питання обговорювалося ще до пандемії коронавірусу.

"Ми не виготовляємо жодної вакцини. У нас немає виробництва вакцин. З точки зору біозахисту країна не захищена. Ми повинні припинити грати в те, що десь за кордоном нам дешевше купувати. Ми повинні подумати про завтрашній день. Ніхто не може дати гарантію, що це останній вірус і більше не буде. Буде. Ми повинні до цього звикнути. І тому важливо відновити власне виробництво вакцин", - заявив Степанов.

За його словами, зробити це можливо, давши держзамовлення українським фармпідприємствам і гарантувати їм, що держава буде закуповувати вакцини від кору, коклюшу, БЦЖ.

"Ми повинні погодитися з тим, що це буде дорожче в 1,5 раза, тому що у них ринок обмежений. Але ми будемо захищені", - повідомив Степанов.

Степанов нагадав про те, що держава виділила 100 млн грн на створення біокластера, на фінансування науки в бюджеті гроші закладені.

"Нам дуже важливо створити симбіоз між наукою і нашими фармкомпаніями. Виробники готові вкладати гроші, докуповувати обладнання, це десятки мільйонів гривень. Але вони повинні знати, що у нас є ринок збуту".

Степанов упевнений, що якщо цим питанням займатися вже зараз, то через три роки Україна буде забезпечена власними вакцинами.

Нагадаємо, Михайло Радуцький заявив, що в Україні є потужності для виробництва COVID-вакцин.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання деяких політиків України негативно впливають на поставки вакцини з Індії.