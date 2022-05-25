"Кобзар" 1860 року видання знайшли в сумці контрабандиста

11:22 23 грудня Київ, Україна

Надбання української культури, раритет вартістю понад 50 тис. доларів виявили прикордонники в особистих речах контрабандиста. Чоловік намагався провезти "Кобзаря" 1860 року видання через пп "Ягодин".





За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин".



Оперативники і слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта приховану від митного контролю збірку поетичних видань "Кобзар" Т. Шевченка, датовану 1860 роком.



За попередніми висновками експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією з останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тис. доларів США. Зараз в Україні за офіційними даними залишилося тільки 8 примірників такого видання, і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.



У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет і прикрас часів кельтської і римської культур. Про це повідомляє пресслужба СБУ За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин".Оперативники і слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта приховану від митного контролю збірку поетичних видань "Кобзар" Т. Шевченка, датовану 1860 роком.За попередніми висновками експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією з останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тис. доларів США. Зараз в Україні за офіційними даними залишилося тільки 8 примірників такого видання, і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет і прикрас часів кельтської і римської культур.



Вилучене раритетне видання і предмети старовини будуть спрямовані на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.



Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.



Операція проводилася у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.