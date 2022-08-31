Клименко розповів про особливості роботи поліційних фронт-офісів

14:46 11 лютого Київ, Україна

У кожному регіоні України з'являться нові відкриті поліційні фронт-офіси, в яких можна буде отримати консультацію, написати заяву про вчинення правопорушення або втрату документів, записатися на особистий прийом, дізнатися про результати розгляду свого звернення і залишити відгук про роботу поліціянтів.



Про це сьогодні в ході розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.



"Як і раніше, основним критерієм оцінки нашої роботи є довіра громадян. Тому ми намагаємося стати більш відкритим відомством, яке надає якісний поліційний сервіс. І в найближчих планах - фронт-офіси в кожному підрозділі. Замість невеликого заґратованого вікна в поліційному фойє створимо для відвідувачів зручний простір. Компетентні і доброзичливі фахівці надаватимуть громадянам консультації, прийматимуть звернення", - повідомив голова Нацполіції.



Він також уточнив, що вже три роки такий "прозорий" фронт-офіс ефективно працює в Голосіївському управлінні поліції міста Київ.



"Незабаром ще два фронт-офіси запрацюють в Святошинському та Шевченківському районах столиці. У сучасному поліційному управлінні буде повністю змінена робоча зона. Кожен з відвідувачів може особисто бачити, як працює поліція. Адже це приміщення спроєктоване за європейськими стандартами роботи: тут відсутні решітки, замість них - прозорі стіни і відкритий простір з системою відеоспостереження, що дозволяє на належному рівні забезпечити дотримання прав громадян", - підкреслюють в Нацполіції.



Сучасні методики, логістика та оновлена техніка в такому фронт-офісі дозволяють швидко і якісно отримати будь-яку послугу. Для інформаційної допомоги громадянам працює група первинної комунікації. Тут можна отримати консультацію, написати заяву про вчинення правопорушення або втрату документів, записатися на особистий прийом, дізнатися про результати розгляду свого звернення і залишити відгук про роботу поліціянтів.



"Звичайно, на переформатування роботи потрібен час і фінансові витрати. Але я переконаний, що вони себе виправдають. І перш за все, це відчують самі громадяни", - підкреслив Ігор Клименко.