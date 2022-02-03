Кличко вимагає від Кабміну компенсацію за перевезення пільговиків

Депутати Київради в кількості 88 осіб проголосували за направлення звернення до Кабміну і ВРУ з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення іногородніх пасажирів.
Про це повідомляє офіційний сайт Київради.
У зверненні депутати нагадують чиновникам, що саме держава повинна фінансувати пільги, які встановлює.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, витрати з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду в 2019 році склали 747,7 млн грн, в 2020 році - 489 млн грн, а на 2021 заплановано витратити 803,3 млн грн.
Він зазначив, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40%, як з інших міст.
Він зазначив, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40%, як з інших міст.
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