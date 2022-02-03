Кличко вимагає від Кабміну компенсацію за перевезення пільговиків

12:09 14 травень Київ, Україна

Депутати Київради в кількості 88 осіб проголосували за направлення звернення до Кабміну і ВРУ з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення іногородніх пасажирів.

Про це повідомляє офіційний сайт Київради.

У зверненні депутати нагадують чиновникам, що саме держава повинна фінансувати пільги, які встановлює.

"До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювалися шляхом надання місцевим бюджетам субвенцій з державного бюджету. Однак в 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилася фінансувати з держбюджету гарантований їй пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - сказано у зверненні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, витрати з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду в 2019 році склали 747,7 млн грн, в 2020 році - 489 млн грн, а на 2021 заплановано витратити 803,3 млн грн.



Він зазначив, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40%, як з інших міст.