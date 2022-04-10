Китай разом з 14 країнами укладуть "Всебічне регіональне економічне партнерство"

11:40 13 листопада Київ, Україна

Результатом восьми років переговорів між Китаєм і 14 країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону стало підписання угоди про "всебічне регіональне економічне партнерство". Документ планують підписати 15 листопада, про це повідомляє Bloomberg.



Крім Китаю угоду підпишуть Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і Японія. Сумарне населення цих країн - 2,2 млрд осіб, а сукупний ВВП - $26,2 трлн. В рамках угоди повинні діяти знижені торговельні мита.



Міністр торгівлі Малайзії Азмін Алі назвав цю угоду кульмінацією "восьми років переговорів з кров'ю, потом і сльозами".



Країни ВРЕП збираються зміцнити ланцюжок постачань з використанням загальних правил для визначення країни походження. Країни також планують встановити нові правила електронної торгівлі.



"Китай здійснив дипломатичний переворот. У той час, як ВРЕП невелике в порівнянні з TPP (транстихоокеанське партнерство, - ред.), воно широке, охоплює багато економік і товари, і це рідкість в наші більш протекціоністські часи", - заявив Шон Роуч, головний економіст S & P Global Ratings по Азіатсько-Тихоокеанському регіону.



Ця угода - результат прагнення Китаю до більшої економічної інтеграції з регіоном, на який припадає майже третина світового валового внутрішнього продукту, зазначають в Bloomberg. Таким чином Пекін може поширити економічний вплив на своїх сусідів. Останнього побоюються і деякі члени угоди, зокрема, Японія.



Підписання угоди про ВРЕП може негативно вплинути на деякі американські компанії і транснаціональні корпорації. Їхня конкурентоспроможність в регіоні може погіршитися. Саме від реакції і можливого повернення США в регіон залежить, яким буде вплив Китаю в регіоні, вважає Вільям Райнш, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.