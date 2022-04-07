Кислиця: Україні доведеться імпортувати робочу силу з країн третього світу

06:15 11 листопада Київ, Україна

Підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці не позбавить економіку України від потреби в додатковій робочій силі з країн третього світу. Це стандартна європейська практика.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу на Міжнародному онлайн-форумі культурної дипломатії, повідомило у вівторок, 10 листопада, агентство Укрінформ.



"Як би ми не покращували соціальні умови і не підвищували зарплати в Україні, нам доведеться імпортувати робочу силу", - впевнений постпред.

У зв'язку з цим, за його словами, необхідно створювати в Україні сприятливе культурне середовище, яка буде з повагою ставитися до іноземних чужих культур і традицій, оскільки з цим в українському суспільстві велика проблема.



"Частина української культурної дипломатії повинна бути зосереджена на тих країнах третього світу, з яких, на жаль, нам доведеться імпортувати робочу силу", - уточнив Кислиця.



Як один з інструментів такої культурної дипломатії політик назвав освіту іноземних студентів в українських вишах.



"Освіта і перебування в Україні під час навчання може стати тим культурним шоком або приємним досвідом, який люди потім з собою везуть по світу. На жаль, освіта іноземних студентів в Україні стала комерційним проєктом, і виші приділяють більше уваги тому, чи вчасно платять студенти за освіту, ніж культурній роботі", - резюмував постпред.