Кіпр блокує санкції проти Білорусі та вимагає обмежень для Туреччини

11:06 19 вересень Київ, Україна

Представник Кіпру наклав вето на проєкт санкцій проти Мінська, який не може набрати чинності вже близько двох тижнів. Це сталося під час зустрічі послів країн-учасниць Євросоюзу в Брюсселі в п'ятницю, 18 вересня.



"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і обмежувальних дій", - цитує агентство dpa європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним. Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря.



Таку позицію Кіпру щодо санкцій проти Анкари підтримав держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон. Він виступає за розгляд варіанту з санкціями, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці та суверенітету" Кіпру.



Напруга між Грецією та Кіпром, з одного боку, і Туреччиною, з іншого, посилилася через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку у водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною.

10 вересня Кіпр вже накладав вето на санкції, які Євросоюз планує ввести проти 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію на виборах в Білорусі, а також за насильство проти мирних протестувальників.





