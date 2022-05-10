Київрада визначилася з ключовими постами

Стало відомо про розподіл посад і комісій у Київській міській раді.
Найчисленнішими комісіями стали бюджетна та земельна, а також комісія з питань власності. Менше фахівців виявилося в сфері культури, освіти та інформатизації.
Партія "Слуга народу" взяла на виборах всього 12 мандатів, але її депутати очолили 3 ключові комісії: бюджетну (Андрій Вітренко), з питань власності (Михайло Присяжнюк) і промислової політики та благоустрою (Владислав Трубіцин). У "слуг" також дві позиції секретарів - у земельній та екологічній комісії і посада першого заступника в бюджетній комісії.
За "УДАРом" дві комісії - земельна (Михайло Терентьєв) і з питань культури і туризму (Вікторія Муха). Ударівці отримали чотири пости секретарів - у бюджетній, транспортній, регламентній та житлово-комунальній комісії. Плюс три перших заступники в сфері бюджету і власності.
"Європейська солідарність" отримала три портфелі голів комісій: транспортної (Олексій Окопний), охорони здоров'я (Марина Порошенко) та регламенту (Леонід Ємець). Крім цього, представники партії Володимир Прокопів та Костянтин Усов призначені заступниками міського голови.
У партії також по п'ять позицій секретарів і перших заступників комісій. Так, соратники Порошенка носять портфелі секретарів комісій з власності, охорони правопорядку, освіти, культури і туризму, а також місцевого самоврядування. Перші заступники від "ЄС" - у бюджетній, земельній, транспортній, екологічній та житлово-комунальній комісії.
Представники ОПЗЖ очолили комісії з питань громадського правопорядку (Олександр Плужник) і регуляторної діяльності (Ігор Кириленко). Також партія отримала пости секретарів в комісіях з охорони здоров'я і цифрової трансформації і перших заступників - у бюджетній, земельній і ЖКГ.
Члени партії "Єдність" Олександра Омельченка отримали портфелі глав комісії з охорони культурної спадщини (Юлія Ярмоленко) і місцевого самоврядування (Роман Ярошенко). У партії ексмера три портфелі секретарів комісій (охорони культурної спадщини, промисловості та підприємництва, регуляторної політики) і стільки ж перших заступників - в області ЖКГ, культури і охорони здоров'я.
Представники "Батьківщини" очолили комісії з питань екології (Денис Москаль) і житлово-комунального господарства (Олександр Бродський). У бюджетній комісії і комісії з охорони правопорядку у політсили - позиції перших заступників голів.
"Голос" очолив комісію з питань освіти (Вадим Васильчук) і цифрової трансформації (Максим Нефедов). Перші заступники від цієї партії - у земельній та екологічній комісіях.
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