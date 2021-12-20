Київ: Україна проти закріплення статусу Донбасу в конституції

10:05 14 липень Київ, Україна

Україна вважає неприйнятним закріплення особливого статусу Донбасу в конституції. - Ми дуже сильно розраховуємо на те, що Росія займе конструктивну, відповідальну позицію щодо Мінських угод і почне з першого і найважливішого правила, закріпленого в них, це повне і всеосяжне припинення вогню ".

Кулеба заявив про неприпустимість будь-яких вимог на адресу України про прийняття законів щодо статусу Донбасу.

"Коли Росію не влаштовує становище якогось закону України або законопроекту України, то це проблема Росії, а не України, - підкреслив міністр. - Ми незалежна держава і будемо приймати ті закони, які вважаємо потрібними. Ми поважаємо свої міжнародні зобов'язання і завжди корелюючи наше законодавство до міжнародних зобов'язань, але жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути закон ".

Разом з тим глава МЗС України повідомив, що "з великою увагою ознайомився з інтерв'ю заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака", опублікованим 9 липня. "Ми вважаємо його дуже показовим. Там колекція російських штампів, підходів, але якщо читати між рядків, то інтерв'ю особливо пізнавальне ", - сказав Кулеба.

Раніше Козак повідомив, що можливе рішення України відмовитися від мінських угод, в разі його прийняття, стане надзвичайною подією, але підкреслив, що Росія, з політичної точки зору, готова до будь-якого розвитку ситуації.