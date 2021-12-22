Київ продовжив жорсткий карантин на два тижні

12:34 14 квітень Київ, Україна

Через складну ситуацію з COVID-19 в столиці, влада ухвалила рішення продовжити жорсткі антикоронавірусні обмеження до 30 квітня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко на брифінгу в середу, 14 квітня.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження строгих обмежувальних заходів в Києві на два тижні, тобто до 30 квітня", - сказав Кличко.

За його словами, інакше медична система столиці не впорається з такою кількістю хворих і буде ще більше смертей.

"У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - підкреслив Кличко.

Залишаться закритими школи і дитячі садки, в громадський транспорт пускатимуть за перепустками, заклади громадського харчування будуть працювати навинос.