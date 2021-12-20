Київ отримав список росіян для перевірки на участь в подіях на Донбасі

У Білорусі склали список прізвищ затриманих російських громадян і передала його українським властям. Як повідомив сьогодні, 31 серпня 2020 року, на брифінгу глава зовнішньополітичного відомства, МЗС вже отримав зазначений список.

«Ми тільки вчора отримали повний список громадян, які були затримані, і відразу передали його українським компетентним органам для вивчення», - повідомив він.

З пояснень міністра стало зрозуміло, що список передадуть до правоохоронних органів.

400;">Кулеба пояснив, що Україна має намір встановити, «хто з цього списку брав участь у збройних діях» в Донбасі на стороні окремих районів Донецької та Луганської областей.