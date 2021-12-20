Київ отримав список росіян для перевірки на участь в подіях на Донбасі

У Білорусі склали список прізвищ затриманих російських громадян і передала його українським властям. Як повідомив сьогодні, 31 серпня 2020 року, на брифінгу глава зовнішньополітичного відомства, МЗС вже отримав зазначений список.
З пояснень міністра стало зрозуміло, що список передадуть до правоохоронних органів.
400;">Кулеба пояснив, що Україна має намір встановити, «хто з цього списку брав участь у збройних діях» в Донбасі на стороні окремих районів Донецької та Луганської областей.
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