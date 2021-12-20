Київ: Неадекват напав на підлітків з ножем

08:01 10 липень Київ, Україна

У четвер, 9 липня, в Києві під час словесної перепалки зловмисник завдав ножових поранень двом підліткам. Конфлікт виник через те, що неадекватний не сподобалося, як хлопці розмовляють. Зловмисник затриманий.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса. Між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один з них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли. В результаті зіткнення нападник завдав підліткам ножові поранення, їх госпіталізували до медичного закладу.
"Конфлікт почався з того, що один з перехожих зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли. Неповнолітнім перехожим це не сподобалося, і вони зупинилися для з'ясування відносин, в ході чого молодий чоловік завдав опонентам ножові поранення грудної клітини та рук. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали недалеко від місця скоєння злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий житель, 1997 року народження, який в скоєному зізнався ", - йдеться в повідомленні.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 84 тисяч гривень.