Київ: Неадекват напав на підлітків з ножем

У четвер, 9 липня, в Києві під час словесної перепалки зловмисник завдав ножових поранень двом підліткам. Конфлікт виник через те, що неадекватний не сподобалося, як хлопці розмовляють. Зловмисник затриманий.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.
Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса. Між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один з них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли. В результаті зіткнення нападник завдав підліткам ножові поранення, їх госпіталізували до медичного закладу.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.
Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса. Між трьома хлопцями виник конфлікт через те, що один з них зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли. В результаті зіткнення нападник завдав підліткам ножові поранення, їх госпіталізували до медичного закладу.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 84 тисяч гривень.
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