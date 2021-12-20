Київ: Неадекват напав на підлітків з ножем

"Конфлікт почався з того, що один з перехожих зробив зауваження двом іншим, які, проходячи повз, голосно розмовляли. Неповнолітнім перехожим це не сподобалося, і вони зупинилися для з'ясування відносин, в ході чого молодий чоловік завдав опонентам ножові поранення грудної клітини та рук. Під час проведення оперативних заходів правопорушника затримали недалеко від місця скоєння злочину. При поверхневій перевірці у нього виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий місцевий житель, 1997 року народження, який в скоєному зізнався ", - йдеться в повідомленні.