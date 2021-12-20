Київ направив до Гааги матеріали про Іловайську трагедію і оборону Донецького аеропорту

13:59 08 квітень Київ, Україна

Офіс Генпрокурора має у своєму розпорядженні факти і докази, які підтверджують вбивства і поранення українських військових бойовиками окупаційних військ, під час подій в Іловайську і при обороні Донецького аеропорту.

Відповідні матеріали були направлені в Міжнародний кримінальний суд (МКС), повідомляє Офіс Генпрокурора в четвер, 8 квітня.

Інформаційне повідомлення підготовлено на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото і відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

"Віроломні вбивства і поранення військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України відбувалися на тлі гуманітарних домовленостей. При забезпеченні в районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них, а також по автомобілю з символом "Червоного Хреста", були здійснені інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 пропали безвісти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час оборони Донецького аеропорту сепаратисти запросили режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих і поранених. "Однак перемир'я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ і після його завершення - віроломного підриву. Тоді загинули 25 військовослужбовців, 22 - захоплені в полон, один полонений був убитий", - повідомляють в ОГП.



Підкреслюється, що віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є військовим злочином і порушує ст.37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".



Нагадаємо, що в грудні 2019 Київ вже передавав в МКС інформацію про позасудові страти українських військовослужбовців під час подій в районі Іловайська. Всього в МКС Офісом Генпрокурора направлено 19 звернень за фактами порушень міжнародного гуманітарного права і прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.