Київ: чоловік підпалив автомобіль на Хрещатику

10:23 03 серпень Київ, Україна

У центрі Києва чоловік облив припарковане авто невідомої запальною сумішшю і підпалив. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить машина. На місце події виїхали пожежні і слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ГСЧС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив машину і підпалив її

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 39-річний житель Бориспільського району.



Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною і автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.



В даний час розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.