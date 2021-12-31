Київ погрожує Білорусі зупинкою співпраці в області екстрадиції

13:46 20 серпень Київ, Україна

Україна має кілька варіантів «відповіді» Білорусі за видачу РФ найманців ПВК «Вагнера»

Україна готує відповідь Мінську на його дії, щодо бійців ПВК "Вагнер", які не були екстрадовано в Україну, а вирушили до Росії після затримання на території Білорусі.

Україна має в своєму «арсеналі» кілька варіантів «дзеркального» відповіді на видачу Білоруссю Російської Федерації бойовиків ПВК «Вагнер». Одним з них може бути зупинка співробітництва з питань екстрадиції, оскільки білоруські правоохоронці звертаються до українських колег з запитами набагато частіше, кажуть в кулуарах дипломатичних відомств України. Інформація отримана з інсайдерських джерел.

Крім того, дипломати розробляють варіант скасування запланованого на жовтень «Форуму регіонів України та Білорусі» в Гродно, а також заморозки роботи різних двосторонніх груп.

У той же час ідея з відкликанням посла несе і негативні моменти. Йому, швидше за все, краще залишатися в Мінську і збирати інформацію, вважає джерело в зовнішньополітичному відомстві.