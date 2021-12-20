Київ: 23 рядок у рейтингу найдорожчих міст світу

12:42 21 липень Київ, Україна

Київ посів 23 сходинку в списку найдорожчих міст. Всього розглядалося 231 респондент. У розрахунок брали не тільки ціни на товари першої необхідності, але і тарифи за комунальні послуги, вартість нерухомості та інші параметри.

Київ увійшов до рейтингу найдорожчих міст світу

Столиця виявилася на першому місці в Україні в списку найдорожчих міст світу за вартістю життя. Київ зайняв 203-у сходинку рейтингу. Всього в списку - 231 місто.

Після Києва найбільш дорогими для життя містами України виявилися Миколаїв і Одеса. Найдешевшим містом визнані Суми.

Найдорожчі для проживання міста знаходяться в Швейцарії. Очолює рейтинг Цюріх, за ним йдуть Лугано, Базель, Женева і Лозанна.

При складанні рейтингу аналітики враховували щомісячні витрати на одну людину, вартість нерухомості, тарифи на комунальні послуги, ціни на продукти харчування та одяг.