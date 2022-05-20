Кібербезпека України: більшість хакерських атак йде з боку РФ

11:34 18 грудня Київ, Україна

За словами голови СБУ Івана Баканова, переважна більшість кіберзагроз надходить з боку Російської Федерації.

Всі органи влади повинні більш системно працювати над поліпшенням інформаційної та кібербезпеки нашої держави, сказав Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств, яку ініціювала СБУ, в п'ятницю, 18 грудня.

«Системно питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався. І ми повинні змінити цей підхід. Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають - атаки відбуваються майже кожен день. Ми провели їхній детальний аналіз. Висновки прості - потрібно діяти негайно і системно» - зазначив Іван Баканов.

За його словами, більше ніж 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади відбувається з боку Російської Федерації.

«Росія направляє величезні сили на боротьбу з Україною - особливо в сфері інформаційної та кібербезпеки», - додав глава СБУ.

Він підкреслив, що несанкціонований доступ до інформаційних систем центральних органів виконавчої влади з боку агресора завдає істотної шкоди національній безпеці України.

«Це сигнал для всіх нас - потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень», - зазначив Іван Баканов.

Також представники кібердепартаменту СБУ додали, що за прогнозами, в 2021 році головними об'єктами хакерських атак залишатимуться системи електронного документообігу, електронна пошта та інші інструменти дистанційної роботи і корпоративних мереж. Цілями кібератак також можуть стати об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні підприємства.



Нагадаємо, що тільки за 9 місяців 2020 Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об'єкти інфраструктури. Також за цей період заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися в злочинних цілях, і діяльність 20 хакерських угруповань.