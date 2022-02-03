Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: ДБР завершило розслідування

Держбюро розслідувань (ДБР) відновило повну картину і встановило причини авіакатастрофи літака АН-26Ш в Чугуєві.
Незаконний дозвіл на злети конвеєрним способом став основною причиною катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті чого загинули 26 військовослужбовців.
Про це повідомив під час пресконференції в четвер начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.
Крім того, слідчі з'ясували, що командир екіпажу взагалі не мав права виконувати політ в цей день, оскільки не відновлював свої навички польотів протягом останніх 11 місяців. А тому не впорався з ситуацією, вважають в ДБР.
Також до виконання польотів помічниками командира екіпажу були допущені два курсанти-льотчики 4-го курсу, які не мали права виконувати такі обов'язки, оскільки були тільки на стадії проходження програми навчань і її не завершили.
За даними слідства, до трагедії призвели і рішення начальника Харківського національного університету повітряних сил про виконання окремих вправ на літаку Ан-26, які не передбачалися керівництвом льотної експлуатації.
Також керівник університету видав документи, які дозволили спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не забезпечило безпеку зазначених польотів.
Крім того, під час навчання допускалися польоти літаків з перевищенням їхньої злітно-посадкової маси.
Як встановило слідство, змішування екіпажів, перевищення їхньої кількості під час польотів робилося з метою економії часу на польоти, а також пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів.
В результаті слідства висунуто підозри шести військовослужбовцям - командувачу Повітряних сил Збройних сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та двом його заступникам - колишньому керівнику польотами на аеродромі «Чугуїв» і тодішньому виконавцю обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба в незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки і проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби (ст. 416, год. 3 ст. 425 ККУ).
За словами Приймачка, зараз підозрювані знайомляться з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт направлять до суду для розгляду по суті.
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