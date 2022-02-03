Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: ДБР завершило розслідування

15:35 13 травень Київ, Україна

Держбюро розслідувань (ДБР) відновило повну картину і встановило причини авіакатастрофи літака АН-26Ш в Чугуєві.

Незаконний дозвіл на злети конвеєрним способом став основною причиною катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті чого загинули 26 військовослужбовців.





Про це повідомив під час пресконференції в четвер начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.

"Головною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети конвеєрним способом. Це відбувалося протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що фактично призвело до того, що під час заходу на останній зліт була виявлена поломка системи, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна. Однак у зв'язку з тим, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не була виявлена екіпажем своєчасно, а лише на етапі зльоту при швидкості, яка не дозволяла здійснити посадку, оскільки могли бути непередбачені наслідки. З цією поломкою екіпаж злетів, проте надалі керівництво групи польотів не надало практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака... Керівник польотів уточнив поломку, проте дав команду на посадку і не надав допомогу в тому, як діяти в даній ситуації. Ніякої команди нами не зафіксовано. Просто сиділи, спостерігали. Фактично залишили сам на сам командирів і членів екіпажу з вирішенням цієї проблеми. Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів вночі, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - додав Приймачок.

Крім того, слідчі з'ясували, що командир екіпажу взагалі не мав права виконувати політ в цей день, оскільки не відновлював свої навички польотів протягом останніх 11 місяців. А тому не впорався з ситуацією, вважають в ДБР.



Також до виконання польотів помічниками командира екіпажу були допущені два курсанти-льотчики 4-го курсу, які не мали права виконувати такі обов'язки, оскільки були тільки на стадії проходження програми навчань і її не завершили.



За даними слідства, до трагедії призвели і рішення начальника Харківського національного університету повітряних сил про виконання окремих вправ на літаку Ан-26, які не передбачалися керівництвом льотної експлуатації.



Також керівник університету видав документи, які дозволили спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не забезпечило безпеку зазначених польотів.



Крім того, під час навчання допускалися польоти літаків з перевищенням їхньої злітно-посадкової маси.

"Що стосується 25 вересня, то на борту літака замість десяти курсантів-штурманів знаходилося аж двадцять, тобто в два рази більше. Ми з'ясували, що передбачалися ще два курсанти на цей політ, але за щасливим збігом обставин вони в цей день не полетіли і залишилися живі", - розповів Приймачок.

Як встановило слідство, змішування екіпажів, перевищення їхньої кількості під час польотів робилося з метою економії часу на польоти, а також пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів.

"Ухвалення сукупності помилкових рішень керівництвом польотів і призвело до трагедії", - вважають в ДБР.

В результаті слідства висунуто підозри шести військовослужбовцям - командувачу Повітряних сил Збройних сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та двом його заступникам - колишньому керівнику польотами на аеродромі «Чугуїв» і тодішньому виконавцю обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба в незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки і проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби (ст. 416, год. 3 ст. 425 ККУ).



За словами Приймачка, зараз підозрювані знайомляться з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт направлять до суду для розгляду по суті.