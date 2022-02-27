Катастрофа Ан-26: в ПСУ показали схему повітряного руху

Опублікованою схемою керуються в авіації Повітряних сил і в усьому світі, але вона не є доказовою базою.
Так, на сторінці Facebook Повітряних сил ЗСУ опублікована схема повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до аварії військового літака Ан-26 під Чугуєвом.
У відомстві також запевнили, що Повітряні сили максимально сприяють слідству та надали всі матеріали для експертної оцінки.
Довідка
При виконанні польотів "по колу" двох і більше літаків ОДНОЧАСНО, керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними.
Він дозволяє "не заважати" екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту та при польоті до третього, а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті.
Він дозволяє "не заважати" екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту та при польоті до третього, а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті.
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