Катастрофа Ан-26: льотчики ПСУ просять не маніпулювати трагедією

Авіатори Повітряних Сил України звернулися до засобів масової інформації, блогерів і політиків з проханням припинити маніпулювати трагедією з Ан-26, а дочекатися офіційних результатів розслідування.

Відповідне відео опублікували на сторінці Повітряних Сил ЗСУ в Facebook.

"Авіатори Повітряних Сил з усієї України співчувають близьким і рідним загиблих побратимів і просять політиків, блогерів, ЗМІ обійтися без домислів і маніпуляцій, не використовувати жахливу трагедію в Чугуєві у власних інтересах і дочекатися офіційних результатів розслідування", - йдеться в повідомленні.