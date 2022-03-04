Катастрофа Ан-26: льотчики ПСУ просять не маніпулювати трагедією
15:10 09 жовтень Київ, Україна
Авіатори Повітряних Сил України звернулися до засобів масової інформації, блогерів і політиків з проханням припинити маніпулювати трагедією з Ан-26, а дочекатися офіційних результатів розслідування.
Відповідне відео опублікували на сторінці Повітряних Сил ЗСУ в Facebook.
"Авіатори Повітряних Сил з усієї України співчувають близьким і рідним загиблих побратимів і просять політиків, блогерів, ЗМІ обійтися без домислів і маніпуляцій, не використовувати жахливу трагедію в Чугуєві у власних інтересах і дочекатися офіційних результатів розслідування", - йдеться в повідомленні.
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