Карантинні зони в Україні змінилися

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні з 21 вересня почне діяти оновлене епідемічне зонування.
У "червоній" зоні опинилися 14 населених пунктів:
Чоп Закарпатської області.
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області.
Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області.
Салават і Волочиський район Хмельницької області.
Канів Черкаської області.
Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області.
Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області.
Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області.
Салават і Волочиський район Хмельницької області.
Канів Черкаської області.
Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області.
Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
В "помаранчеву" зону потрапили:
Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Дубно, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Київ, Харків, Суми та ще десяток міст і районів.
У загальний перелік регіонів з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки віднесено 85 адміністративних одиниць, на 1 менше, ніж тиждень тому.
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