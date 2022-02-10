Карантинні зони в Україні змінилися

08:39 19 вересень Київ, Україна

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні з 21 вересня почне діяти оновлене епідемічне зонування.

У "червоній" зоні опинилися 14 населених пунктів:

Чоп Закарпатської області.

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області.

Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області.

Салават і Волочиський район Хмельницької області.

Канів Черкаської області.

Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області.

Ніжин та Носівський район Чернігівської області.



В "помаранчеву" зону потрапили:

Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Дубно, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Київ, Харків, Суми та ще десяток міст і районів.

У загальний перелік регіонів з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки віднесено 85 адміністративних одиниць, на 1 менше, ніж тиждень тому.