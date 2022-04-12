Карантин вихідного дня: поліція склала понад 2 000 протоколів

Правоохоронні органи України склали понад 2 000 протоколів і закрили 2 400 суб'єктів господарювання за порушення карантину вихідного дня.
Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко в понеділок, 16 листопада.
За його словами, найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксовано в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати відповідне рішення Кабінету Міністрів України - це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області, багато порушників також виявлено в столиці і в Київській області.
Начальник поліції додав, що складено майже дві тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину щодо відповідальних за це осіб, відкрито 9 кримінальних проваджень.
В цілому, за його словами, з початку дії карантинних обмежень в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів, за результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
В цілому, за його словами, з початку дії карантинних обмежень в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів, за результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
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