Карантин вихідного дня: поліція склала понад 2 000 протоколів

11:59 16 листопада Київ, Україна

Правоохоронні органи України склали понад 2 000 протоколів і закрили 2 400 суб'єктів господарювання за порушення карантину вихідного дня.



Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко в понеділок, 16 листопада.



За його словами, найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксовано в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати відповідне рішення Кабінету Міністрів України - це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області, багато порушників також виявлено в столиці і в Київській області.

"Протягом цих вихідних поліціянти ретельно стежили за дотриманням вимог карантину вихідного дня, передбаченого рішенням уряду. В цілому поліція за суботу-неділю закрила майже 2400 суб'єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. Серед них понад 1500 закладів торгівлі, майже 800 - харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів", - зазначив Клименко.

Начальник поліції додав, що складено майже дві тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину щодо відповідальних за це осіб, відкрито 9 кримінальних проваджень.



В цілому, за його словами, з початку дії карантинних обмежень в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів, за результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.