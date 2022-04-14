Карантин привів до значного зростання безробіття в Україні

Зростання кількості інфікованих коронавірусом і пов’язані з пандемією карантинні обмеження призвели до зростання безробіття в країні. Так, з моменту введення весняного карантину і по сьогоднішній день, приріст нових офіційно безробітних громадян України перевищив 38 тис.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 17 листопада.
Глава уряду зазначив, сьогодні через центри зайнятості працевлаштовано 419 тисяч осіб зі статусом безробітного.
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