Карантин привів до значного зростання безробіття в Україні

20:03 17 листопада Київ, Україна

Зростання кількості інфікованих коронавірусом і пов’язані з пандемією карантинні обмеження призвели до зростання безробіття в країні. Так, з моменту введення весняного карантину і по сьогоднішній день, приріст нових офіційно безробітних громадян України перевищив 38 тис.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 17 листопада.

Глава уряду зазначив, сьогодні через центри зайнятості працевлаштовано 419 тисяч осіб зі статусом безробітного.
"При цьому статус безробітного з початку карантину отримали майже пів мільйона людей. На сьогодні, якщо на 12 березня (початок введеного карантину - ред.) статус безробітного був у 361 тисячі, то сьогодні 399,7 тисячі. Один з елементів утримання економіки, це власне програми економічного стимулювання нашої економіки", - сказав Шмигаль.